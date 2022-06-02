Malatyalı sporcu İsrail’e gidecek

MURAT İPEKTEN

26-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 58 ilden toplam 860 sporcumuzun katılımıyla Bursa’da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesinde Malatyalı sporculardan Mehmet Güngör ikinci olarak, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonasına katılım sağlayacak. Belinay Baldiş ise genel sıralamada dördüncü olarak Slovakya’da yapılacak olan EYOF Avrupa Yıldızlar Olimpik yarışması kotasını aldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yayınladığı mesajla sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bir sonraki müsabakalarda başarılar diledi.