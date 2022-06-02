DOLAR

16,4768$% 0.5

EURO

17,7682% 1.38

STERLİN

20,8639£% 0.51

GRAM ALTIN

988,30%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.610,00%1,18

BİTCOİN

496922฿%-2.86498

Akşam Vakti a 19:51
Malatya PARÇALI BULUTLU 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Malatyalı sporcu İsrail’e gidecek

Malatyalı sporcu İsrail’e gidecek

Malatyalı sporcu İsrail’e gidecek
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatyalı sporcu İsrail’e gidecek

MURAT İPEKTEN

26-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 58 ilden toplam 860 sporcumuzun katılımıyla Bursa’da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesinde Malatyalı sporculardan Mehmet Güngör ikinci olarak, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonasına katılım sağlayacak. Belinay Baldiş ise genel sıralamada dördüncü olarak Slovakya’da yapılacak olan EYOF Avrupa Yıldızlar Olimpik yarışması kotasını aldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yayınladığı mesajla sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bir sonraki müsabakalarda başarılar diledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Fetih 638 İller Arası Minikler Judo Şampiyonası

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.