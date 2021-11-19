Malatyalı Siyasilerden Geçmiş Olsun Dilekleri Gecikmedi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda mutfak tüpünün patlamasıyla hayatını kaybeden vatandaşlara Malatyalı siyasilerden geçmiş olsun mesajı gecikmedi.

BEYZA NUR GÜL

Dün akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda mutfak tüpünün patlamasıyla 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralı olduğu belirtilirken 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Yaşanan üzücü olayın ardından Malatyalı siyasiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Ankara’nın #Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenâb-ı Hakk’tan rahmet diliyor; yaralılarımıza acil şifalar niyâz ediyorum.” dedi.

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci geçmiş olsun temennisinde bulunarak, “Geçmiş olsun #Keçiören Apartmanda meydana gelen patlama sonucunda oluşan göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ankara Keçiören’de meydana gelen patlama sonucu çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza Rabbimden şifa diliyorum. Geçmiş olsun Ankara” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi.