Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri Malatyalı şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin naaşı öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasıyla konuldu. Tekbirlerle, ‘Şehitler ölmez vatan, bölünmez, Kahrolsun PKK’ sloganlarıyla taşınan şehidin naaşı, Malatya Şehitliği’nde toprağa verildi.

Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri Malatyalı şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

PKK terör örgütüne yönelik Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen sınır ötesi Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen 5 askerden biri olan 25 yaşındaki Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Hakkari’deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya’ya getirildi.

Malatya Erhaç Havaalanında askeri erkân ve şehit ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra son kez helallik için Yaka Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü. Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.

Burada kılınan öğle namazının ardından Şehit asker için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ile çok sayıda askeri ve polis erkânı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2’si kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin bir yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı, gözyaşları arasında defnedildi. Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli’ye verildi.