Malatyalı polisin hayatını kaybettiği kaza anı! İşte o video

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Malatyalı polisin hayatını kaybettiği kaza anı! İşte o görüntüler
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında Malatyalı polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o görüntüler…
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