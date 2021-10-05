Malatyalı Mucidin Büyük Sevinci

MUTLU SARIGÜL

Üniversite öğrencisiyken birçok buluşa imza atan Malatyalı Furkan Bozdağ, yaptığı icatlarla ilgili güzel haberler alıyor. Bozdağ’ın icadı klimalı ayakkabı projesine yurt dışına ayakkabı ihracatı yapan bir firma talip olurken, suç oranını büyük çapta azaltacak şahingöz devriye kamerası için de ASELSAN’la görüşecek.

Malatya’da ayakkabıcı bir esnafın oğlu olan Furkan Bozdağ, öyle icatlar yaptı ki, görenleri şaşkına çeviriyor. Klimalı ayakkabıdan sınır kamerasına, elektrik şok cihazından birçok icada imza atan Bozdağ, insan hayatını kolaylaştıran ve bazı alanlarda stratejik önleme sahip olan buluşlarını duyuramamaktan üzüntü duyarken, şimdilerde aldığı müjdeli haberlerle içi içine sığmıyor.

Hem klimalı ayakkabıya hem de şahingöz devriye kamerasıyla ilgili güzel gelişmeler olduğunu dile getiren Bozdağ, BUSABAH gazetesine konuşarak, duygularını anlattı ve 12’ye yakın icadı olduğunu söyledi.

“ÇOCUĞA ÖDÜL OLARAK ÇİKOLATA VERİYOR”

Tasarladığı icatları sayan Bozdağ, “Durgun sudan enerji üretebilme projesi, karşılıklı oyun oynayarak bilgi kartları ve el becerisini artırmak için öğrenimi kalıcı ve kolay hale getirebilecek projem, üniversitede geliştirdiğim Akrep adındaki saha aracı, masaj yapan ayakkabı, klimalı ayakkabı, Optik Projem (2016 yılında bütün optik konularını tek bir projede topladım. Öğrencinin görerek her şeye anlam verip ufkunu açabilmesi için. Bu proje öğrencinin gereken görseli deneyerek kalıcı öğrenmeyi sağlıyor.) Matematik İstasyonu projesi. Bu tren her istasyonda durup sesli bir şekilde soru soruyor diğer istasyona geçiyor ve çocuğun verdiği cevabı algılıyor. Çocuk cevabı bilirse tren diğer istasyona geçiyor iki tur atan sistem çocuğa ödül olarak çikolata veriyor. Böylece çocuk hem matematiği seviyor hem de daha çabuk öğreniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ASELSAN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME AYARLADIK”

“ Bu projelerimden sadece klimalı ayakkabı ve Şahingöz devriye kamerası projem ses getirdi. Bu ayakkabı 35 ve 75 dereceleri arasında istediğiniz değerde ısıtabiliyor” diyen Bozdağ, “Şarj edilebiliyor. 4 mil amperlik bir bataryaya sahip. Ayakkabının üzerinde herhangi bir ağırlık hissi ya da bir eklenti hissi vermiyor. Katlanabilir bir ayakkabı. Bu ayakkabı kumandalı bir şekilde de yönetilebiliyor. Aynı zamanda otonom şekilde de yönetiliyor. Ayakkabının içerisinde ısı değeri düştüğünde kendisi otomatik olarak devreye girip tekrar ayakkabıyı ısıtmaya başlıyor. Bu ısıtma androit telefonlarla da yönetilebiliyor. Sıcaklığı istediğiniz dereceye yükseltip, düşürebiliyorsunuz. İlk prototip çıkararak firmalar ile görüştüm olumlu bir şekilde süreci yürüttüm. Fakat firma yetkilileriyle anlaşma veya destek noktasında istediğim verimi başta alamadım. Bu süreç ilerlerken 2021 yılında yurtdışına ihracat yapan (Kazakistan ve Rusya) bir firma ile kadın botlarına bu sistemi entegre edebilir hale getirip kendi modellerine uygulama ve ön numuneler üzerine çalışıp seri üretime geçirebilmek için görüştük. İlk etap 10 bin adet olarak belirlendi. Bu noktada hedefime ulaştığımı söyleyebilirim. Şahingöz devriye kamerası için de ASELSAN yetkilileriyle görüşme ayarladık. Bundan da güzel bir sonuç olacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

“BU BULUŞLAR İÇİN YETKİLİ BİRÇOK KURUMLA GÖRÜŞTÜM”

Projelerinin hayata geçmesinde hiçbir maddi beklentisinin olmadığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

“Emeklerimin boşa çıkmadığına seviniyorum. Üretebilmek adına bir başlangıç gerekiyordu. Bu benim için iyi bir destek oldu. Bu firma kadın botu üretiyor. Sistem erkek ve çocuk ayakkabılarına da entegre edilebilir. Ben bu buluşun Malatya’dan çıkıp, bu ülkede büyüyüp, gelişip yurt dışına güzel bir ihracat olacağını düşünüyorum. Bu bizim için ilk adım oldu. Bu benim açımdan gurur verici. İnşallah daha büyük adımları da göreceğiz. Diğer buluşlarımın defteri kapanmadı. Mesela Şahingöz devriye kamerası ile Karabatak projem gerçekten kapsamlı ve büyük bir proje. Ben bu buluşlar için yetkili birçok kurumla görüştüm. Bu buluşlar için yaklaşık bir yıl boyunca Malatya-Ankara-İstanbul arasında dolaşıp durdum. Projenin belirli bir noktaya gelebilmesi için ASELSAN, Bayraktar gibi güçlü bir yatırımcı ve güçlü bir firmanın olması gerekiyor. Aksi halde benim projemi gerçekleştirmem gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu projeler ülkemizin güvenliğini artıracak bir proje ve bunu diğer ülkeler de uygulayabilir. Bu noktada görüştüğüm kurumlarla bir neticeye varamadık. Bahanelerinden birisi hapishanelerin doluluk oranından bahsettiler. Şahingöz devriye kamerası hayata geçerse hapishanelerdeki doluluğun artacağını söylediler. Daha farklı şeylerle de karşıma çıktılar. Buluşlarım için Türkiye içinde bütün taleplere açığım. Yurt dışından talep aldım. Ama hiçbir şekilde bunu düşünmedim. Eğer kendi ülkeme faydam olacaksa ben buluşlarımı paylaşacağım. Hiçbir maddi beklentim olmadı. Şahingöz devriye kamerası için herhangi maddi beklentim yok. Sadece bu kamera üretilsin. Zaten ülkeyi temelde tutan bana göre adalet ve güvenliktir. Bu proje adaleti ve güvenliği sağlamada çok güzel bir proje.”