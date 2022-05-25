Malatyalı küçük öğrenciler madalyaya doymuyor

ÇİĞDEM ERHAN

Battalgazi İlçesi Orhan Gazi Ortaokulu öğrencileri şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyor. Sakarya ilinde düzenlenen okullar arası Wushu-Kungfu turnuvasında Battalgazi İlçesi Orhan Gazi Ortaokulu öğrencilerinden Melisa Gelmez Türkiye birincisi, yine aynı okul öğrencisi Ayşe Aluçlu ise Türkiye üçüncüsü oldu.

22-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sakarya ilinde düzenlenen okullar arası Wushu-Kungfu Taolu Turnuvasında eğitmen Ali Ülger önderliğinde Orhan Gazi Ortaokulu öğrencileri Malatya’yı temsil ettiler. Rakiplerini mağlup ederek Türkiye derecesi yapan öğrenciler başarılarına bir yenisini daha ekledi. Turnuvada Melisa Gelmez altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Ayşe Aluçlu ise Türkiye üçüncüsü olarak Malatya’ya döndü.

Daha önce de Türkiye Şampiyonluğu derecelerine sahip olduklarını dile getiren Orhan Gazi Ortaokulu Müdürü Mehmet Olcay Ülger, “Malatya’da Wushu-Kungfu bizden sorulur. Şampiyonluk bizim işimiz” diyerek başarılarını ilerleyen zamanlarda uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi.