Malatyalı kuaförlerden örnek davranış

ÇİĞDEM ERHAN

Malatyalı kuaför ve ekibi Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Askerhan köy okulunda eğitim gören 197 öğrenciyi ücretsiz saç bakımı yaparak örnek bir davranış sergilediler. Ekip, yapmış oldukları sosyal sorumluluk projesiyle yüzlerce örencinin yüzünü güldürdüklerini belirterek, sosyal sorumluluk projelerine farklı okullarda devam edeceklerini söylediler.

Ücretsiz saç bakımı yaparak öğrencileri mutlu ettiler. Malatya’da kuaför ve berberden oluşan ekip sosyal sorumluluk projesi kapsamında maddi imkânsızlıkları olan erkek ve kız öğrencileri olmak üzere 197 öğrenciye saç bakımı yaptı. Kuaförleri büyük bir mutlulukla karşılayan öğrenci ve öğretmen ekibe plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çektiler.

“ÇOK MUTLU OLDULAR”

Konuyla ilgili bilgi veren kuaför esnafı, “Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan Şirfin Askerhan köyünde bulunan Askerhan İlkokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu’na gittik. Burada eğitim alan kardeşlerimizle tanıştık, sohbet ettik. Çocukların çoğu berber yüzü görmemişti, çoğunluğu da anne tıraşı olmuştu. Hemen kolları sıvadık ve 200 kişiye yakın erkek ve kız öğrencilerin saçlarına ücretsiz bakım yaptık. İlk sosyal sorumluluk projemizdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Tertemiz insanlardı çok gururla tıraş ettik çocuklarımızı. Saçlarına bakım yaptığımız çocukların yüzünde tabiri caizse güller açtı. Çok mutlu oldular. Buradan tüm kuaförlere seslenmek istiyorum şehir merkezine uzak olan köy okullarına gidip burada eğitim alan güzel kardeşlerimizin kalplerine dokunabilirler. Bizde ekip olarak 2 ayda bir 3 ayda bir köy okullarına giderek çocuklarımızı saç bakımını yapacağız” şeklinde konuştu.