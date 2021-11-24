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Malatyalı Kuaförler Golden Hair Fest’te Boy Gösterecek

Dünya Kuaförler Konfederasyonu'nun düzenlediği festivale Malatyalı kuaförler damga vurmaya hazırlanıyor.

malatyalı kuaförler golden hair fest’te boy gösterecek
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Malatyalı Kuaförler Golden Hair Fest’te Boy Gösterecek

Dünya Kuaförler Konfederasyonu’nun düzenlediği festivale Malatyalı kuaförler damga vurmaya hazırlanıyor.

Dünya kuaförler konfederasyonu tarafından her yıl farklı ülkelerinde düzenlenen festivale bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

Ramazan Toplu ise festivalle ilgili açıklama yaparak,

“29-30 kasım 1-2 Aralık Tarihleri arasında CMC-CAT dünya kuaförler konfederasyonu tarafından her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen festivale bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

Antalya’da bir otelde düzenlenecek olan uluslar arası bay bayan saç kesim festivalinde dünyanın bir çok ülkesinden katılım olacağını bildiren hemşerilerimiz daha önce katıldıkları Malatya’lı Ramiz Toplu ve Hazen Gülfırat yarışma ve seminerlerde dereceyle Dönüp Malatya’mıza değer katan arkadaşlarımıza uluslar arası Show sahnesi ve bireysel saç kesim yarışmasında boy gösterecektir hemşerilerimize başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

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