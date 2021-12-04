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Malatyalı Kolukısa’dan kanunları uygulama konferansı

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Malatyalı Yunus Nadi Kolukısa Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Kolukısa, ‘Kanunları Uygulamada Yaşanan Sorunlar’ başlığı altında konferans verdi.

malatyalı kolukısa’dan kanunları uygulama konferansı
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Malatyalı Kolukısa’dan kanunları uygulama konferansı

ÜMHAN AYAZ

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Malatyalı Yunus Nadi Kolukısa Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Kolukısa, ‘Kanunları Uygulamada Yaşanan Sorunlar’ başlığı altında konferans verdi.

HSK Eski Teftiş Kurulu Başkanlığı da yapan Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa düzenlediği konferanslarla üniversite öğrencilerine hukuktaki uygulamalar hakkında konferans veriyor.

Malatyalı olan Yunus Nadi Kolukısa vermiş olduğu konferanslarla ilgili BUSABAH gazetesine açıklamalar yaptı.

En son Gaziantep Üniversitesi’nde Kanunları Uygulamada Yaşanan Sorunlar’ konferansı düzenleyerek öğrencilerle bir araya geldi.

Konferansa katılımın yüksek olduğunu belirten Kolukısa, “ Hukuktaki uygulamalar, uygulama konusunda yaşanan sorunlara değiniyoruz. Hukuki anlamda gündemdeki konuları da ele alıyoruz. Ayrıca konferans sonunda yaptığımız soru-cevap kısmında ise öğrencilerin merak ettiklerini yanıtlıyorum. Katılım yüksek oluyor. Verimli geçiyor öğrencilerle geçirdiğimiz zaman” dedi.

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