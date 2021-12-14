DOLAR

14,3026$%3.34

EURO

16,1924%3.61

STERLİN

18,9690£%3.69

GRAM ALTIN

819,53%3,12

ÇEYREK ALTIN

13.079,62%1,99

BİTCOİN

681538฿%-1.59627

Akşam Vakti a 17:14
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

malatyalı kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bir süredir Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi gören Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk bugün hayatını kaybetti. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hanımınçiftliği Mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi Türk, 1974 yılında Isparta Er Eğitim alayında acemi eğitimin tamamladıktan sonra Adana 50 Piyade Alayında vatani görevini yaparken 1 ve 2’inci Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı.(İHA)

aw491016 01

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Doğanyol’a 1 milyonluk ek bütçe

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.