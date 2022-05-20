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Anasayfa / Spor / Malatyalı kadın boksör finalde

Malatyalı kadın boksör finalde

Malatyalı kadın boksör finalde
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Malatyalı kadın boksör finalde

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Hatice Akbaş’ın finale çıkması memleketi Malatya’da büyük sevinçle karşılandı. Malatyalı boksör bugün Dünya Şampiyonası finalinde Romanyalı sporcu Lenuta Lacramioara Perijoc ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Hatice Akbaş, Taylandlı rakibi Preedakamon Tintabthai ile karşılaştı. 3 rauntta da net skorlar alan milli sporcu, adını finale yazdırdı.
Milli sporcu Akbaş’ın memleketi Malatya’da ise ayrı bir sevinç yaşandı. Akbaş’ın yarı final müsabakasını Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile birlikte yüzlerce Akçadağlı ilçe meydanında dev ekranda takip etti.

Hatice Akbaş, Dünya Şampiyonası finalinde Romanyalı sporcu Lenuta Lacramioara Perijoc ile karşılaşacak. Milli sporcumuzun altın madalya mücadelesi vereceği final karşılaşması 20 Mayıs Cuma yapılacak.

 

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