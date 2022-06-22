Malatyalı isim Bayram Bektaş’ın ekibinde

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş’ın ekibine dahil edilen Ahmet Özdemir, ilk olarak Yeni Malatyaspor’un altyapısında futbolcu izleme ve analiz uzmanı olarak göreve başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirli dönemlerde açılan gelişim seminerlerine katılarak aldığı sertifikalarla uzmanlaşan Ahmet Özdemir alt liglerde farklı teknik adamlarla birlikte çalışarak tecrübe kazandı. Adıyamanspor, Ankaraspor, 1461 Trabzon FK gibi kulüplerde Maç ve Performans Analizi Uzmanı olarak görev alan Özdemir, çalışkanlığı ve efendi kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Samsunspor ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyuran Özdemir, “2022-2023 sezonu için “Yılport Samsunspor” Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören Sn. Başkanımız Yüksel Yıldırım’a, Futbol Gelişim Direktörü Sn. Başkanımız Yüksel Yıldırıma’a, Futbol Gelişim Direktörü Sn. Batu Kaplan’a teşekkür ederim. Böyle büyük bir camia için çalışacak olmaktan dolayı çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Ayrıca şimdiye kadar ekibinde görev aldığım, değerli büyüğüm, hocam Mehmet Ak’a yürekten teşekkür ederim” dedi.