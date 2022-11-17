Malatyalı hakeme Efeler Ligi maçında görev

ÖMER ALİ DELİBAŞ

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda 10. haftanın programı belli oldu. MHGK Başkanı Aziz Yener, yaptığı yazılı açıklama ile 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Cizre Belediyesi ile Tokat Belediyesi Plevne takımları arasında 20 Kasım Pazar günü Şırnak Spor Salonu’nda saat 13.00’de oynanacak olan müsabakada Malatyalı hakem Furkan Salduz yardımcı hakem olarak görevlendirildi. Müsabakada başhakem olarak ise Kahramanmaraş bölgesinden Hüseyin Okumuş görev yapacak.