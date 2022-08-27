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Malatyalı hafızlar iddialı

Malatyalı hafızlar iddialı
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Malatyalı hafızlar iddialı

Malatya’nın Darende ilçesinden Gaziantep’te yapılacak bölge yarışmasına katılmaya hak kazanan iki öğrenci, bölge yarışmasında iddialı olduklarını söyledi.

Hafızlık Yarışması Malatya erkekler ve kızlar kategorisi birincisi olup Gaziantep’te yapılacak bölge yarışmasına katılmaya hak kazanan Darende İlçesi Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur’an Kursu Öğrencisi Hamidettin Akbaş ile Kız Hafızlık Kur’an Kursu Öğrencisi Sevdenur Sevindir’e çeyrek altın hediye edildi. Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar ve din görevlilerinin de katılımı ile çeyrek altın ile ödüllendirilen öğrencilere, Gaziantep’te yapılacak bölge yarışmasında başarılar diledi.

Bölge yarışmasına katılacak iki öğrenci de, iddialı olduklarını söyledi. (İHA)

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