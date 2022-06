Malatyalı gençler işsizlik rakamını yorumladı

“Gelecek kaygısı yaşıyoruz”

ÇİĞDEM ERHAN

TÜİK, hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişiye ulaştığını açıkladı. İşsizlik oranını değerlendiren Malatyalı gençler, işsizliğin bu kadar artmasını ekonomik sıkıntı, göçmen politikası, işe alımlarda torpilin olmasından kaynaklandığını ileri sürerek, gelecek kaygısı yaşadıklarını dile getirdiler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı işgücü istatistiklerini açıklayarak, 2022 yılı nisan ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi olduğu bilgisini verdi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca işsizlik oranları erkeklerde yüzde 9,7 iken, kadınlarda yüzde 14,5 olarak verildi. İşsizlikten en çok nasibini alan genç kesime BUSABAH gazetesi olarak işsizlik rakamları hakkında düşüncelerini sorduk.

Gençler işsizlik rakamlarında yaşanan artışı ülkede uygulanan göçmen politikasına ve ekonomik krize bağladılar. En basit işin bile torpil gerektiğini ifade eden Nurullah Karhan isimli genç, iş alımlarındaki torpilin yapılmaması için önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

“EN İYİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN GENÇLER BİLE İŞSİZ”

“Devlet nitelikli ve güvenceli çalışma hakkını gençlere sağlamak zorunda” diyen Nurullah Karhan isimli vatandaş, sözlerinin devamında, “Ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyan gençler bile şu an işsiz. İş sahibi olmak için artık üniversite mezun olmak bile yetmiyor. Bunu geçtim en basit asgari ücretli bir iş için bile torpil gerekiyor bu ülkede. Torpili olmayan iş sahibi olamıyor. Bazıları tutturmuş ‘iş beğenmiyorlar’ bu tür bahaneler üreterek gençleri suçlamak yerine gençlerin önlerini açsınlar. Devlet nitelikli ve güvenceli çalışma hakkını gençlere sağlamak zorunda. Türkiye’de binlerce atanamamış öğretmenler var, mezun olup da iş bulamayan binlerce mühendis, mimar var. İş beğenmiyorlar deyip suçlayıcı ifadeler kullanmak yerine bu gençlere iş versinler. Okullarda yaşlarını almış öğretmenler var. Bu öğretmenler emekli edilse yerlerine genç öğretmenler alınsa olmaz mı? Yazık günah değil o kadar okuyorlar” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SEBEP TÜKETİM TOPLUMU OLMAMIZ”

Türkiye’deki işsizliğin tüketim toplumu olunmasından kaynaklandığını dile getiren Abdullah Bozkurt isimli genç, “Türkiye’deki işsizliğin en büyük sebebi tüketim toplumu olmamızdan kaynaklanıyor. İşsizlik rakamlarının düşmesi için ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin daha çok artması gerekiyor. Bu sayede gençlerde iş imkânına sahip olabilirler. Ayrıca ülkemizde son 10 yıldır uygulana göçmen sığınma politikası da işsizliğin diğer sebeplerinden biri” şeklinde konuştu.

“İÇLER ACISI BİR DURUM”

“Gençler olarak gelecek kaygısı yaşıyoruz” diyen Barkın Mumcu isimli genç ise, “Gençler olarak gelecek kaygısı yaşıyoruz bu içler acısı bir durum. İnönü Üniversitesi’nde 4. sınıf öğrencisiyim. Mezuniyetimize sayılı günler kaldı fakat gelecek kaygısından dolayı mutsuzum. Gerçekten mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim onu dahi bilemiyorum. Çünkü etrafımda o kadar çok üniversite mezunu var ki kendimin de işsizler kervanına katılacağımı ne yazık ki düşünüyorum” sözlerini kullandı.

“İŞSİZLİK DAHA KÖTÜ HAL ALMAYA BAŞLADI”

Eren Altun isimli genç de, “Türkiye’de işsizlik geçtiğimiz yıllardan itibaren daha da artmaya devam ediyor. Ekonomik kriz dünyada çapında olmasına rağmen Türkiye’de daha fazla yaşanıyor. Enflasyon artışı özellikle Türkiye’de diğer ülkelere nazaran çok daha fazla. Bu da biz gençleri çok endişelendiriyor ve gelecek kaygısı yaşıyoruz. Şu anda özellikle mültecilere kolay iş gücü oldukları için biz Türk gençleri olarak işsiz kalma oranımız daha da artıyor. Her ne kadar işsizlik alışılmış bir durum olsa da son işsizlik rakamları daha kötü bir vaziyete doğru gidiyor. Bununla ilgili bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bundan 10 veya 20 yıl sonra her şey için çok geç olacak. Şu an yol yakınken bir şeylerin yapılması gerekiyor. Her şeye zam geliyor, ekonomik olarak kötüye gidiyor” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

“İŞSİZLİĞİ GÖÇMENLERE BAĞLIYORUM”

Son olarak Türkiye’deki işsizliği değerlendiren Hamit Poyraz isimli genç ise, “Ülkemizdeki çalışma saatleri ve çalışma koşulları çok zor” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben işsizliği tamamen göçmenlere bağlıyorum. Daha uyguna ve daha uzun saatlere kadar çalışmaları bizim iş bulmamızı engelliyor. Diğer bir işsizlik nedeni ise 81 ilde birden fazla üniversitenin olmasıdır. Mezun olan gençler iş bulmakta zorlanıyor çünkü bir sürü mezun var ve alım olmuyor. Bir polislik alımı oluyor herkes oraya yığılıyor. Bir yere girip zanaatkâr olmak istemiyorlar, gençler memur olmak istiyor. Ülkemizdeki çalışma saatleri ve çalışma koşulları da ayrıca çok zor.”