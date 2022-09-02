Malatyalı dağcılar Ağrı Dağı’nda zirve yaptı

Türkiye ve Dünya’da dağcılık sporunun yaygın olarak yapıldığı dağlar arasında yer alan Ağrı Dağı Malatyalı dağcılara ev sahipliği yaptı.

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği’nin dört sporcusu ,Türkiye’nin çatısı konumundaki 5137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı’na tırmandı. Sporcular, ilk gün Çevirme Mezrası’ndan 3200 metre kampına çıktı. İkinci gün 4200 metre kampına aklimatizasyon yaparak tekrar 3200 metre kampına indiler. Üçüncü gün 4200 metre kampına çıkarak gece 02:00 civarında zirve faaliyetine başladılar. 4200 metre kampından 6 saatlik yürümeyle, Sabah 08:00 gibi 5137 metre yükseklikteki buzulla kaplı Ağrı Dağı zirvesine çıktılar.

Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Karakaya faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada şunları paylaştı: “Biz, uzun yıllardır Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkmayı düşünüyorduk. Fakat yasaklardan dolayı bir türlü o imkanı bulamadık. Son yıllarda yasakların kalkmasıyla birlikte böyle bir planlama yaptık ve bölgedeki yerel rehberlerin desteğiyle Ağrı Dağı zirve faaliyetini istediğimiz şekilde gerçekleştirdik. Faaliyet için öncelikle Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir gün konakladık. İlçe insanı çok sıcak ve cana yakın. Her konuda yardımcı olmak istiyorlar. Zirve faaliyetine kulübümüzden dört sporcu katıldık. Zirve faaliyeti sırasında yerli yabancı birçok sporcuyla tanıştık. İranlı dağcıların çok fazla olması bizi biraz şaşırttı doğrusu. Bununla birlikte Rusya’dan, Filistin’den ve farklı Avrupa ülkelerinden gelen sporcularla deneyimlerimizi paylaşma imkanı bulduk. Bu faaliyet neticesinde edindiğimiz tecrübe ve izlenimleri Malatya’da bu spora gönül vermiş gençlerle paylaşarak, bu sporu sevdirmeyi düşünüyoruz. Bu önemli etkinlikte bizi yalnız bırakmayan tüm sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”. (BÜLTEN)