Malatyalı Astsubay Harun Uğur toprağa verildi

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Konya’da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan askeri araçta bulunan Malatyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur şehit düştü. Uğur memleketi Malatya’da toprağa verildi.
Konya Adana Karayolu’nda dün 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığına ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet, A.T.’nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Karapınar ilçesinde görevli Malatyalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ile Piyade Er Halil Seltan olay yerinde şehit olurken, erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı.
Kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun’un acı haberi memleketi Malatya’yı yasa boğdu. Malatyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur’un cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze sonrası Battalgazi İlçesi’ne bağlı Göller Mahallesinde defnedildi.
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