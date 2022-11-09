DOLAR

18,6035$% 0.43

EURO

18,7267% 0.29

GRAM ALTIN

1.021,78%0,19

ÇEYREK ALTIN

1.667,00%-0,24

TAM ALTIN

6.648,00%-0,27

BİTCOİN

332195฿%-9.47383

Akşam Vakti a 17:31
Malatya PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Malatyalı 3 isim Avrasya Maratonu’nda koştu

Malatyalı 3 isim Avrasya Maratonu’nda koştu

Malatyalı 3 isim Avrasya Maratonu’nda koştu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatyalı 3 isim Avrasya Maratonu’nda koştu

İstanbul’un Anadolu yakasından başlayarak Avrupa yakasında son bulan İstanbul Maratonu’nun bu yıl 44.’sü düzenlendi. Toplam 60 bin kişinin koştuğu Avrasya Maratonu’na Malatya’dan 3 isim katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu 6 Kasım Pazar günü koşuldu. “Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından “Elite Label” kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi. Avrasya Maratonuna Malatya’dan giden eski hakemlerden Mehmet Saydam, Ruhi Arslanboğa ve Mehmet Ali Toprak da katıldılar. Binlerce kişinin koştuğu yarışta Mehmet Saydam 1 saat 8 dakikayla 120. olurken, Mehmet Ali Toprak ve Ruhi Arslanboğa derecelerini yenilediler.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

500 bin €’luk çek ortada yok!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.