Malatyalı 3 isim Avrasya Maratonu’nda koştu

İstanbul’un Anadolu yakasından başlayarak Avrupa yakasında son bulan İstanbul Maratonu’nun bu yıl 44.’sü düzenlendi. Toplam 60 bin kişinin koştuğu Avrasya Maratonu’na Malatya’dan 3 isim katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu 6 Kasım Pazar günü koşuldu. “Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından “Elite Label” kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi. Avrasya Maratonuna Malatya’dan giden eski hakemlerden Mehmet Saydam, Ruhi Arslanboğa ve Mehmet Ali Toprak da katıldılar. Binlerce kişinin koştuğu yarışta Mehmet Saydam 1 saat 8 dakikayla 120. olurken, Mehmet Ali Toprak ve Ruhi Arslanboğa derecelerini yenilediler.