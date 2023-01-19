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Anasayfa / Asayiş / Malatya’dan 227 göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi!

Malatya’dan 227 göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi!

Malatya’dan 227 göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi!
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Malatya’dan 227 göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi!

Türkiye’ye yasadışı yollardan giren ve Malatya‘da yaşayan 227 göçmen sınır dışı edildi. Son gönderilen mültecilerle, Malatya’dan gönderilen göçmen sayısı 5 bin 466’ya ulaştı.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi’nde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu yılın başından itibaren, Afganistan’a 7’inci charter seferi Malatya’dan gerçekleştirildi. Malatya Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan ve Malatya Havalimanına getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, polis ve jandarma gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi.

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Malatya’dan gönderilen Afganlılarla birlikte Malatya’dan ülkelerine gönderilen göçmen sayısı 5 bin 466’ya ulaştı. (İHA)

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