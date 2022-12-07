DOLAR

18,6488$% 0.05

EURO

19,5886% 0.37

GRAM ALTIN

1.067,40%0,58

ÇEYREK ALTIN

1.745,00%0,57

TAM ALTIN

6.992,00%0,57

BİTCOİN

313980฿%-0.91126

İmsak Vakti a 05:54
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama!

Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama!

Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama!

Malatya’da düzenlenen operasyonlarda PKK, PYD ve YPG silahlı terör örgütü üyesi 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemleri devam ediyor. (İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da 5.Kattan düşen şahıs hayatını kaybetti!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.