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Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama!
Malatya’da düzenlenen operasyonlarda PKK, PYD ve YPG silahlı terör örgütü üyesi 5 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemleri devam ediyor. (İHA)
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