malatya’daki terör operasyonlarında 5 tutuklama

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Emniyetin FETÖ ve PKK Operasyonunda 5 kişi tutuklandı
ŞÜKRAN MALKOÇ
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK’ya yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ’DEN 3 TUTUKLAMA
Emniyet TEM Şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütünün Gaybubet evlerine yönelik olarak yürütmüş olduğu soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç binbaşı, 1 ihraç komiser, 4 kapatılan şirket çalışanı olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Malatya Adliyesine sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
TEM Şubesi ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne eleman kazandıran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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