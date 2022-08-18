Malatya’daki tarihi yapılara ‘Yapı Sağlığı Takibi’

Malatya’da tarihi yapıların deprem karşısındaki dinamik özelliklerinin incelenmesi için çalışma başlatıldı. Yapı Sağlığı İzleme (Structural Health Monitoring) çalışmalarıyla yapıların dinamik özellikleri belirlenecek.

Son 10-15 yıldır inşaat mühendisliği alanında uygulanmaya başlanan ‘Yapı Sağlığı İzleme’ çalışmaları ülke genelinde yaygınlaşıyor. Bu çerçevede Malatya’da da çalışmalara başlanırken, uygulama ile gündelik kullanım sırasında insanların hiç hissetmedikleri seviyelerdeki titreşimleri kullanarak, yapıların dinamik özellikleri belirlenecek. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat uygulama ile amaçlarının herhangi bir deprem esnasında yapı davranışlarını önceden tahmin etmek olduğunu söyledi.

Çalışmalara ilk olarak Yusuf Ziya Paşa Cami’sinde başladıklarını kaydeden Onat,” Yapı sağlığı izleme çalışmaları yapmaktayız. Çalışmalardaki temel amacımız herhangi bir deprem esnasında yapıların davranışlarını önceden tahmin etmek. Bu çerçevede öncelikle deneysel modal analiz yaparak yapının dinamik karakteristiğini çıkarıyoruz ve daha sonra sayısal ortama aktararak modal kalibrasyon yapıyoruz. Bu çalışmalardan sonra ise geçmişte meydana gelen deprem ivmelerini kullanarak yapının zayıf noktalarını belirleyerek güçlendirilmesi önerilerinde bulunmaktayız” dedi.

“MALATYA’YI İKİ BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR”

Çalışmaların Malatya için çok önemli olduğunu belirten Onat, “Malatya’yı iki büyük deprem bekliyor. Çünkü Malatya Doğu Anadolu fay hattının iki segmentinin birleştiği bir noktada bulunmakta. Bu segmentlerin üretebileceği maksimum deprem 7.2 büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bizde önlem almak adına bu çalışmaları yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Üç kişilik bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Onat, “Akminare Camisi’nin ve Ak Minare’nin malzeme özelliklerini çıkardık. Şimdi dinamik karakteristiklerini ise deneysel modal analiz çalışmaları ile belirlemekteyiz. Bu çalışmayı sürekli hale getirdiğimiz zaman yapı sağlığı izleme çalışması oluyor. Bugünde bu çalışmaların ikinci ayağını yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında ofis ortamında geri kalan çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.

Onat, Yusuf Ziya Paşa ile Akminare Cami’lerinde başlayan çalışmalarına Vaiz Sunullah Melik Cami’sine ait minare, Yalnız Minare ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nın karşısındaki tarihi Şahinbey Cami’sinin minaresinde devam edeceklerini kaydetti. (İHA)