MALATYA’DAKİ SPOR YATIRIMLARI

Geçtiğimiz günlerde Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerini inceleme fırsatı buldum. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’ın davetiyle ilimizdeki spor tesislerini yerinde görerek bilgilendirildik.

Önce yüzme havuzuyla başlayan spor tesisleri gezimiz, ardından eskrim, çok amaçlı spor salonu, taekwondo, jimnastik, boks, halk oyunları, karate, futbol sahaları tenis spor tesis alanlarını gezmekle devam etti.

Yaz spor okullarının açılmasıyla birlikte, yüzlerce genç sporcularımız kendi branşlarında ve hocaları eşliğinde harıl harıl çalışıyorlardı. Hele ki bu branşlardan Millî düzeyde sporcuların çıktığını da duymak; bizleri son derece memnun etti.

Sporcularımıza bu imkânları sağlayan başta Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ebubekir Kayhan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü yönetici, çalışanlarına ve hocalarına teşekkür ederiz.

Malatya’nın bir spor kenti olduğunu her platformda bizler dile getiriyoruz. Özellikle 2022 yılında salon sporlarında Malatya’mız birçok branşta milli takıma oyuncu vermiş böylece yapılan şampiyonalarda Türkiye’ye Dünya Avrupa şampiyonu vererek ilimizi gururlandırdılar.

Bu başarıda Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve personelin büyük katkısı var. Bu konuda başta müdürümüz Ebubekir Kayhan’ın başarılı çalışmalarıyla gurur duyduk.

Gezimin son durağı herkes gibi beni de meraklandıran Malatya’daki mevcut statlar!

Yeşiltepe 1, 2, 3’nolu stadyum alanına girdiğimizde özellikle Yeşiltepe 2’nolu sahada hummalı bir çalışmanın olmadığını gördüm bilindiği gibi geçen sezon bu statta çökme meydana gelmiş maçlar oynanmamıştı.

Birde ışıklandırmaların yetersiz olduğunu gördüm. Bu konuda kulüplerin şikayetçi olduğunu daha önceki yazımda dile getirmemiştim.

Ayrıca geçtiğimiz senelerde Malatya İnönü Üniversitesinde bulunan mevcut futbol sahasının tekrar amatöre kazandırılması yönünde olumlu adımlar atılırsa sevinirim.

Bilindiği gibi geçen hafta Bilkent Eğitim Kurumlarının Battalgazi fırıncı mıntıkasında yapacağı eğitim kampüsünde futbol sahasının Fırıncı da olması Malatya futboluna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Son olarak devlet büyüklerinden Malatya’ya amatör evinin kurulması konusunda gerekli adımları atmasını yürekten istiyorum.

Malatya her şeye laik futbolda zor bir dönem geçirdik, salon sporlarında ise yüzümüz güldü.

Amatöre yapılan yatırım boşa gitmez.