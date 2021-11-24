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Malatya’daki Lüks Rezidansta İntihar Girişimi!

Malatya’da inşaat halinde olan bir binanın 17’nci katında intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.

malatya’daki lüks rezidansta i̇ntihar girişimi!
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Malatya’daki Lüks Rezidansta İntihar Girişimi!

Malatya’da inşaat halinde olan bir binanın 17’nci katında intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.
Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde inşaat halinde olan bir binanın 17’nci katında meydana gelen olayda, inşaatta çaycı olarak çalıştığı ileri sürülen 40 yaşlarında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğunu gören arkadaşları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha önce benzer olaya karıştığı belirlenen şahısla iletişime geçen ekipler, bir süre sonra şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.
Önce hastaneye götürülen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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