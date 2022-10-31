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Malatya’daki iki kazada 6 kişi yaralandı

Malatya’daki iki kazada 6 kişi yaralandı
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Malatya’daki iki kazada 6 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesi Yeniköy Mahallesi Darende-Elbistan karayolunda Darende istikametine seyir halinde olan İsmail M. (48) idaresindeki 44 AEZ 278 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte N.M. (26), G.G.M. (25), M.E.M. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerin de yapılan yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya- Sivas karayolu Arguvan yol ayrımında meydana gelen ikinci kazada ise 2 kişi yaralanırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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