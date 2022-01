“Malatya’daki eczacılar “stokçuluk” yapmaz!”

HÜSEYİN KOCAMAN

İlaçların zamlanmasıyla birlikte eczacıların stokçuluk yapacağı söylentisine sert tepki gösteren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, Malatya’daki eczacıların asla stokçuluk yapmadığını dile getirdi ve ilaç sıkıntısı yaşandığını bir kez daha yineleyerek “Özellikle tansiyon, şeker, kalp, kanser ilaçlarında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

İlaçlarda 4,58 TL olan euro kuru gelecek ay güncellenecek. Bugün kur 15 TL’nin üzerinde olduğu için ilaç fiyatlarında en az ‘Yüzde 35 güncelleme’ bekleniyor. İlaçların zamlanmasıyla birlikte zaten ilaç sıkıntısı yaşanan Türkiye’de ilaç stokunun baş göstereceği ileri sürülürdü. Eczacıların ilaç stoku yapacağı yönündeki söylentilere cevap veren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, bu söylentiye sert tepki gösterdi.

Her yıl ilaç sıkıntısının ocak ve şubat aylarında yaşandığını hatırlatan Başkan Sönmez, bu sıkıntının Ağustos ve Eylül aylarında başladığını söyledi.

“HASTALARLA BİZ MUHATAP OLUYORUZ”

Her yıl stokçulukla suçlandıklarını dile getiren Sönmez, “Euro kurundaki ciddi makas artışından kaynaklı sıkıntılar oluştu. Şu anda bizim ilaç kurumuz hala 4,57 ile devam ediyor. Ama euro kuru şu anda 15 TL civarında. Ve arada ciddi fark var. Bu farktan kaynaklı da ilaç firmaları zarar ettiklerini, kar edemediklerini, onun için de düşük karlı ilaçları üretmek istemediklerini beyan ettiler. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığıyla sürekli temas halindeler, görüşmeler yapıyorlar. Biz de ciddi takipteyiz. Çünkü sahada en büyük sıkıntıyı ilaç firmaları yaşamıyor, biz yaşıyoruz. Hastalarla biz muhatap oluyoruz. Çünkü hastalar psikolojik olarak sıkıntı içerisindeler. Ve bunun sıkıntısını da şiddetle eczacıya mal ediyorlar. Şu anda eczanelerde ciddi şiddet vakaları duyuyoruz. Aslında en masum kaynak biz olmamıza rağmen herkes günah keçisi olarak bizi görüyor. Evet, stokçulukla suçlanıyoruz ama kesinlikle stokçuluk yapmıyoruz. Çünkü bu zaten meslek etiğimize aykırı. Fakülteden mezun olurken yemin ederiz. Yeminimize her zaman sadık kaldık. Her yıl bu suçlamalara maruz kaldık ama biz mesleğimizi daima en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“NÖBETLERDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYORUZ”

Malatya’daki hiçbir eczacının asla stokçuluk yapmayacağını belirten Sönmez, “Şu an sıkıntı büyük. Çünkü önceden ilaç sıkıntısı bir, iki ayla yeterli kalıyordu. Onu da bir şekilde doktorlarla temas haline geçip, sıkıntıların önüne geçmeye çalışıyorduk ama ağustos ayından bu yana bu sıkıntıyı yaşadığımız için artık bıçak kemiğe dayandı. Elimizden gelen bir şey kalmadı ve hastalara açıklama yapamaz duruma geldik. Nöbetlerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle şu anda influenza gribiyle alakalı ciddi vakalar var. Ve biz artık yetemiyoruz. Stokçuluk yapmamız asla mümkün değil, çünkü bizde ilaç takip sitemi diye bir sistem var. Bakanlık hangi eczanelerde, hangi ilacın, ne kadar sayıda ve hangi depoda olduğunu sistem üzerinde görebiliyor. Onlar için çok basit bir yöntem. Üretiminden tüketimine kadar, satışına kadar bütün sistemler takip ediliyor. Grip vakalarında kullanılan ilaçlar, ateş düşürücüler, ağrı kesiciler binli rakamlarda aldığımız ilaçlar. Çünkü bu ilaçlar ciddi talep görüyor. Biz şunu temin ederiz ki, Malatya’daki hiçbir eczacı asla stokçuluk yapmaz” açıklamasında bulundu.

“BİZİMLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR”

İlaç sıkıntısına karşı Malatya’daki eczacılarla beraber bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Sönmez, “Biz şöyle bir sistem oluşturduk. Eğer bir ilacı eczacımız bulamazsa o gruptan yazıyor, başka bir eczanemizde aranan ilaç varsa hastaya mutlaka ulaştırmaya çalışıyoruz. Hiçbir hastamızı mağdur etmiyoruz. Eğer o ilaç grubundan yoksa doktorla iletişime geçiyoruz, farklı bir grubu yazmasını istiyoruz. Sağ olsunlar onlarda verdikleri ilacın eş değeri ve ya ona benzer bir ilaç varsa ‘tamam bu gruptan bir ilaç yazalım’ deyip, bizimle birlikte hareket ediyorlar. Eğer o ilaca eşdeğer veya benzer bir ilaç yoksa mecburen hasta beklemek zorunda kalıyor. Bu sefer de ilaç firmalarıyla temas haline geçiyoruz. Tüm Türkiye’de ilaç sıkıntısı yaşanıyor ama Malatya’da biz bu sitemi oluşturduk, hastalarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“YİNE ŞUBAT AYINI BEKLİYORUZ”

Kronik ilaç sıkıntısının ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Sönmez, “Grip, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar çok ciddi ilaçlar değil. Hastalar bizim önerdiğimiz ilaçları alıyorlar, bu konuda sıkıntımız yok. Ama bizim asıl sıkıntımız kronik ilaçlarla ilgili. Tansiyon, şeker, kalp, kanser ilaçlarında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gruplarda ağustos ve eylül ayında çok fazla sıkıntı yoktu ama şu anda şubat ayına yaklaştığımız bu süreçte bu ilaçları bulamıyoruz. Hastalar bu ilaçları düzenli olarak kullanmak zorunda kaldıkları için hastalar sıkıntı yaşıyor. Biz de bu hastalara yetemediğimiz için üzülüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“BİZ BUNUN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“Yüzde 35’lik artış öngörüsü çok değil” diyen Sönmez, şunları kaydetti:

“İlaçlar konusunda bu yüzdelik az bile kalıyor. Hastalar belki ‘İlaçlara zam geliyor, belki ilaçlara ulaşamayacağız’ diye düşünüyorlar ama zaten ilaç fiyatları piyasadaki en uygun ürünler. Bizim için önemli olan fiyatları artırdıkları oranda ilaçların ödemeye alınması. Kamu Kurum İskontolarını firmalar düşürdü, çünkü zam alamadılar. Kamu Kurum İskontolarını düşürdükleri için de hastaların cebinde çıkan rakam çok artmaya başladı. Aslında biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Firmalara ‘Siz Sosyal Güvenlik Kurumu’na söz verdiniz, biz size indirim uygulayacağız dediniz, bu sözünüze sadık olmanız lazım’ diyoruz. Onlar da bize, ‘İlaç Kurunun düzenlemediğiyle alakalı ve 15 TL civarında Euro kuru var ve biz 4,57 TL’yiz. Zarar gördüğümüz için de bunu maalesef iskontoyu düşürerek yaparız’ dediler. Bu nedenle de hastalardan ciddi fiyat farkı almak zorunda kalıyoruz. Eğer Kamu Kurum İskontolarını düzenlerlerse ilaçlarda yine devlet ödemesi olduğu için hastaların cebinden zaten bir şey çıkmayacak. Ama gerçekten tüm dünyada ilaç fiyatlarının en düşük olduğu ülke Türkiye. Hastalarımıza bunun teminatını verebiliriz.”