“Malatya’daki alışverişin yüzde 57’si Esenlik’ ten yapılıyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerden olan Esenlik, zincir marketler ağına 3 yeni şube daha eklendi. Marketler düzenlenen törenin ardından vatandaşın hizmetine sunuldu. Marketlerin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’da en çok güvenilen, en çok alışveriş yapılan ve Malatya’daki alışverişin yüzde 57’sinin yapıldığı market Esenlik Market’tir” dedi.

Malatya’da vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlarla buluşturan Esenlik zincir marketlere 3 şube daha eklendi. 3 ayrı yerde faaliyete geçen Vilayet, Sancaktar, İnderesi süpermarket şubelerinin Toplu Açılış Töreni Vilayet arkasında büyük bir katılımla gerçekleşti.

Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya’nın 3 farklı yerinde hizmete sunulan Esenlik marketlerden biri Vilayet arkasında 700 metre kare alanda, ikincisi Şehit Fevzi Mahallesi’nde 240 metrekare alanda ve üçüncüsü ise İnderesi Tabiat Parkı’nda 30 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek.

“ESENLİK MALATYA’NIN ÖZ MALIDIR”

Vilayet meydanında yapılan törenin açılış konuşmasını yapan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Esenlik tarihinde aynı anda 3 tane marketi açmanın şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Marketlerden bir tanesi Vilayet Market, 700 metrekare alana sahiptir. İkinci marketimiz ise ‘Sancaktar’ ismini verdiğimiz Şehit Fevzi Mahallesi’nde bulunan ve eski doğu garajının içerisinde bulunan 240 metrekare alana yapılan çok şık ve güzel bir marketimiz var. Üçüncü marketimiz ise Sayın Başkanımızın büyük gayretleriyle Malatya’mıza kazandırdığı İnderesi Tabiat Parkı’nda 30 metrekare alanda inşa edildi. Market butik market şeklinde yapıldı. Parka giden hemşerilerimize hizmet verecektir. Bildiğiniz gibi Esenlik Malatyalının değeridir. Bazen basında olsun etrafta farklı dedikodular var ‘Esenlik falan kişilerin’ diye ama Esenlik Malatya’nın öz malıdır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Marketlerimizin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“40. MARKETİNİN AÇILIŞI İÇİN BURADAYIZ”

Yapılan hizmetin hayırlı olmasını temenni eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Halka hizmet Hakk’a hizmet parolasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda her gün yeni bir hizmeti Malatyalılarla buluşturmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugünde Büyükşehir Belediyemizim halkın malı olan Esenlik ’in 40. marketinin açılışı için buradayız. Büyükşehir’imiz Malatya’mızın her yerinde vatandaşa hizmet etme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Bizde Battalgazi’mizi halkın tercih ettiği ilçeler arasına koyma ve vatandaşın hayatını kolaylaştırma adına gayret ve çaba sarf ediyoruz. Yapılan bu hizmetlerin Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“FİYAT İSTİKRARINI DENGELEMEK İÇİN BURADAYIZ”

Esenlik ’in piyasadaki fiyat istikrarını dengelediğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bu binanın bir kısmı Esenlik bir kısmı da Göç İdaresi tarafından kullanılacak. Burası hakikaten Malatya’ya yakışır bir bina oldu. Göç İdaresi’nde yapılan işlerin bir kısmı burada yürütülecek. Esenlik 1990 yılında kurulan Malatya’nın öz malıdır ve yüzde 100 Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesiyle kurulmuş ve faaliyetlerini de bu çerçevede yürütmektedir. Bugün 3 market birden açıyoruz. Netice itibariyle Esenlik güvenliğin, istikrarın, ucuz ve kaliteli malı halkla buluşturma yeridir. Biz özel ticarethanelerle rekabet yapmak yerine piyasadaki fiyat istikrarını dengelemek için buradayız. Sonuçta vatandaşı destekleme ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılama hem de Malatya’nın değerlerine sahip çıkma noktasında Esenlik şirketimiz büyük gayret göstermiştir. Ben marketlerimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

Malatyalı vatandaşların büyük bir kısmının Esenlik marketlerden alışveriş yaptığından bahseden Gürkan, “Şu anda Malatya’da en çok güvenilen, en çok alışveriş yapılan ve Malatya’daki alışverişin yüzde 57’sinin yapıldığı market Esenlik Market’tir. Bazen şehirde spekülasyon yapıp hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan itibarsız insanlar da çıkabilir. Ama şunu bilesiniz ki Malatya’daki ticaretin yüzde 57’si Esenliklerde devam etmektedir. Bu da Esenlik’ in güvenilir, ucuz ve kaliteli olduğunun en büyük göstergesidir” kelimelerine yer verdi.

“YÜKÜMÜZÜ AZALTMIŞ OLACAĞIZ”

“Malatya’da çok güzel çalışmalar yapılıyor ve kamuya ait gayrimenkuller yerel yönetimlerle, belediyelerle yenileme sürecine giriyor” diyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, şu şekilde konuştu:

“Bu binanın bir kısmı vatandaşa hizmet etmek için market bir kısmı da kamu kurumu için tahsis ediliyor. Burası da bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir. Malatya’da buna benzer protokoller epeyce yapılmış, bildiğim kadarıyla Polisevi ’de bu şekilde yenilenecek. Buna benzer başka protokolleri de yapacağız. Çünkü bu tür çalışmalarda Malatya halkı kazanıyor. Çünkü bir tarafında Valilik bir tarafında belediye var. Valilik binalarını yeniliyor, belediye de merkezi konumda yeni yerler kazanıyor. Kazanılan bu yerleri de tekrardan Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu sayede belediyemiz şehrin en önemli noktasında market kazanmış, bizde Göç Hizmetleri’ni yapacağımız yer kazandık. Böylece Göç Hizmetlerinin daha sağlıklı ve modern binada sunacağız. Hükümet Konağı’ndaki yükümüzü de biraz azaltmış olacağız.”

Belediyelere bağlı marketlerin piyasadaki fiyat dengelerini koruduğunu belirten Vali Şahin, “Benim gençliğimde GİMA’lar (Gıda İhtiyaç Maddeleri) vardı. Bu resmi bir kuruluştu ve market işletmesiydi. O dönemde piyasa regülasyonunu dengelemek için kurulmuştu. Daha sonra özelleştirme sürecinden sonra elden çıkarıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada ihtiyaç olduğunu tekrardan görüyoruz. Bununla ilgili Türkiye’nin her yerinde hamleler yapılıyor ama Malatya bu hususta gerçekten çok önde ve burada yapılan Sosyal Belediyecilik anlayışı piyasa regülasyonu için çok kıymetlidir. Çünkü böyle enflasyonist dönemlerde birtakım spekülasyoncu ve stokçulara fırsat verecek dönemlerdir. O nedenle piyasayı dengeleyebilmek için elde böyle argümanların ve yapıların olması gerekir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve marketlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.