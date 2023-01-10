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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 16 tutuklama

Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 16 tutuklama

Malatya’da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklandı.

Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 16 tutuklama
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Malatya il Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Son bir hafta içerisinde kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 689 adet sentetik hap, 147 gram metamfetamin, 173 gram esrar, 2 adet tabanca ile çok sayıda fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet puyp aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 240 lira ele geçirildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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