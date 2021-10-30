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“Malatya’da yuvamda gibi hissediyorum”

Eski manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Malatya’ya her geldiğinde kendisini yuvasında gibi hissettiğini ifade ederek, sahneye koymaya hazırlandığı tiyatro oyunu ile yeniden Malatya’ya gelmek istediğini söyledi.

“malatya’da yuvamda gibi hissediyorum”
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“Malatya’da yuvamda gibi hissediyorum”

Eski manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Malatya’ya her geldiğinde kendisini yuvasında gibi hissettiğini ifade ederek, sahneye koymaya hazırlandığı tiyatro oyunu ile yeniden Malatya’ya gelmek istediğini söyledi.

FERDİ DURDU

İnönü Üniversitesi 13. Uluslararası Kısa Film Festivali’ne jüri üyesi olarak katılan Yanardağ, festivalde jüri olarak görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Yanardağ, birbirinden güzel filmler izlediklerini kaydederek, “Seçmekte gerçekten zorlandık. Festival oldukça güzeldi. Festivalin çok daha çoğalarak artmasını diliyorum. Olukça keyifli bir festivaldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’yı çok sevdiğini dile getiren güzel oyuncu, “Burada olmaktan onur duydum. Malatya’ya ayrı bir sevgim var. Keyif aldım. Malatya’ya daha önce çok gelmiştim ama bu kadar gezme fırsatım olmamıştı. Güzel yemekler yedim, güzel yerler gördüm” diye konuştu.

Yanardağ, Malatya’da gezip gördüğü her yere hayran kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Özellikle yemeklerini çok sevdim. Malatya tabii ki çok eski bir kültürü barındırıyor. Çok güzel bir yer, insanları da oldukça keyifli. Malatya’ya ne zaman gelsem mutlu oluyorum. Kendimi yuvamda gibi hissediyorum. En kısa zamanda tekrar gelmek istiyorum.”

Bir tiyatro oyunu ile yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, “Toplantı aşamasındayız. İki kişilik bir oyun. Evlilik komedisi olacak. Daha önce sahneye koymuştuk. Şimdi onu tekrar gün yüzüne çıkarıp, seyirciyle buluşturmak istiyorum. Bu vesileyle tekrar Malatya’ya da gelmek istiyorum” dedi.

Proje seçimi hususunda dikkat ettiği kriterlere de değinen Yanardağ, şiddeti özendiren, politik olan ve hayvanlara zarar veren projeleri kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

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