malatya’da yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlara Kızılay yetkilileri kumanya desteğinde bulundu.
Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Malatya-Adıyaman istikametinde yollarda mahsur kalan 40 vatandaşa Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay ekiplerince kumanya yardımında bulunuldu.
Saklandığı çadırda JASAT’a yakalandı
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