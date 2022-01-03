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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya’da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi

malatya’da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi
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Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 65 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir yolucun eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 65 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.A.I. isimli şahıs gözaltına alındı.

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