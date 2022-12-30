Malatya’da yılbaşı tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, mevcut tedbirler dışında alınan ek tedbirler ile sorumluluk bölgesinde toplam 197 ekip ve bin 668 personel görevlendi.

Bu bağlamda 13 bölgede yaya devriye ekipleri görevlendirildi, 10 farklı noktada uygulama noktası oluşturuldu, ilave trafik tedbirleri alındı. Alışveriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence merkezleri, park/bahçeler, havalimanı, terminal, gar ile şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında yaya ve araç trafiğine karşı ek personel görevlendirildi.

Özellikle meydana gelebilecek olaylarla ilgili ihbarların “112 Acil Çağrı Merkezi” hattı üzerinden yapılması hususun bilgilendirildi.

Türk Polis Teşkilatı, Malatya’nın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da paydaş kurumlarla birlikte 24 saat görev başında olacaklar.

(Bülten)