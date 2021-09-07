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Malatya’da yeni kaymakamlar göreve başladı

Malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

malatya’da yeni kaymakamlar göreve başladı
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Malatya’da yeni kaymakamlar göreve başladı

Malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Faruk Kazdal, Yazıhan’da göreve başladı. Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek’in Ağrı Vali Yardımcılığına atanmasıyla, Edirne Süloğlu Kaymakamı iken 19 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya ili Yazıhan ilçesi Kaymakamlığına getirilen Mehmet Faruk Kazdal, Yazıhan’da göreve başladı.
Malatya’nın Kuluncak Kaymakamlığına atanan Tufan Bağır Gilan, ilçeye gelerek göreve başladı. Konya Hadim Kaymakamı iken 19 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuluncak Kaymakamlığına atanan Tufan Bağır Gilan, 10 Ekim 989’da Kars’ta doğdu.
Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kaymakamlığı’na atanan Ümit Fırat Böçkün göreve başladı. Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke’nin Trabzon Köprübaşı Kaymakamlığına atanmasıyla boşalan Akçadağ İlçesi Kaymakamlığı’na, 19 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ümit Fırat Böçkün Akçadağ Kaymakamlığına getirilmişti.
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı iken Malatya’nın Arapgir İilçesi Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan, Arguvan İlçesi Kaymakamlığı’na atanan Kemal Ülkü ile Darende Kaymakamı Malik Çalışır’ın Erzurum Şenkaya Kaymakamlığına atanmasıyla yerine getirilen Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Ökkeş Safa Türkoğlu da Darende’ye gelerek Darende Kaymakamlığı görevine başladı.

aw412335 06

akçadağ i̇lçesi̇ kaymakamliği’na atanan ümi̇t firat böçkün göreve başladi. (i̇ha/malatya-i̇ha)
malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

Aksoğan Tur
aw412335 03

malatya’nin yazihan i̇lçesi̇ kaymakamliğina atanan mehmet faruk kazdal göreve başladi (i̇ha/malatya-i̇ha)
malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

aw412335 01

malatya’nin arapgi̇r i̇i̇lçesi̇ kaymakamliğina atanan adnan doğan göreve başladi (i̇ha/malatya-i̇ha)
malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

aw412335 02

arguvan i̇lçesi̇ kaymakamliği’na atanan kemal ülkü göreve başladi (i̇ha/malatya-i̇ha)
malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

aw412335 04

ökkeş safa türkoğlu da darende’ye gelerek darende kaymakamliği görevi̇ne başladi. (i̇ha/malatya-i̇ha)
malatya’nın 6 ilçesine atanan kaymakamlar görevlerine başladı. (i̇ha)

Malatya Haber

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