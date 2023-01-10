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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da yasadışı bahis operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı

Malatya’da yasadışı bahis operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yasadışı bahis ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 21 şahıs gözaltına alındı.

Malatya’da yasadışı bahis operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı
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Malatya‘da, genç yaştaki şahıslara yüksek kazanç vaadiyle yasadışı bahis oynatıldığı ve aylık burs verme vaadiyle öğrenciler adına banka hesabı açtırarak bu hesaplar üzerinden para transferi yapılması üzerine son 90 gün içerisinde 48 milyon TL para hareketinin gerçekleştiği tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli İstanbul ve Bayburt illerinde 09.01.2023 Pazartesi günü yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı ve 2 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında 21 ikamet ve 4 ofis olmak üzere toplam 25 adreste yapılan aramada, yasadışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen 31 adet cep telefonu, 54 adet sim kart, 9 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet USB, 2 adet hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı ile 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Gözaltında olan 21 şahıs ile ayrıca bu şahıslara banka bilgilerini veren 30 şahsın iş ve işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediliyor. (Bülten)

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