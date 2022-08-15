“Malatya’da yapılmayan “Adliye” çıkmazı

HÜSEYİN KOCAMAN

Yaklaşık 2 yıl önce yıkılan Malatya Askeri Hastanesi’nin yerine Yeni Adliye Binası’yla ilgili bir çalışma başlatılmaması kafalarda soru işareti bırakırken, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Malatya’nın Türkiye’de asliyesi olmayan tek il olduğunu kaydetti. Demez, köhne binalar içerisinde avukatın, hakimin, savcının, kalem ve diğer personellerin etkin ve süratli bir şekilde adaleti yerine getirme çabasının hayalden öteye gidemeyeceğini belirterek, “Bir an evvel somut adımların atılmasını ve acil gerekli olan adliye binamızın yapılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Malatya Askeri Hastanesi’nin yerine yapılacak olan Yeni Adliye Binası’yla ilgili bir gelişme olmaması akıllarda soru işareti bırakıyor. 2022 yılı yatırım programına alındığı ve maliyetinin yaklaşık 1 milyar lira olacağı söylenen Yeni Adliye Binası’yla ilgili çalışmaların ne zaman başlanacağı hem adliye personelleri hem avukat, hâkim ve savcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mevcut adliyenin eski, yetersiz oluşu ayrıca Malatya’da 4 binada adli işlemlerin görülmesi birçok şikâyete neden olurken, Yeni Adliye Binası’yla ilgili yeni bir adımın hala atılmaması akıllara “Adliye Binasının yerinde bir değişiklik mi yapılacak?” sorularını getirdi. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine ve BUSABAH TV’ye konuşan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, önemli açıklamalarda bulundu.

Demez, sözlerine hukuk devletinin; çağdaş yaşam düzeyinin en önemli unsurlarından biri olduğuna şüphe olmadığını söyleyerek başladı. Yargı sisteminin her aşamasıyla belli bir kaliteyi yakalamak zorunda olduğunu dile getiren Demez, yargının güvenilirliği kadar, hizmetin kalitesinin de önemli olduğunu ifade etti.

“ADLİYE SARAYLARI, BOŞ BİR BİNA DEĞİLDİR”

“Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir” diyen Demez, “Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır. Ülkemizde halk arasında ‘mahkeme duvarı’ gibi tabiriyle aslında adliyelerin dışarıya bakan yüzünün ne kadar soğuk olduğunu anlatmaktadır. Adliyeye adımını atan vatandaşın kalabalık koridorlarda, zorla ilerlediği, sağlıklı olmayan bir adliye ortamında duruşmalarını almaya çalıştıklarını ve bu durumun gittikçe daha da vahim bir hal aldığını üzülerek söylemek istiyoruz. Şehirlerdeki adliye sarayları; sadece betondan, demirden ibaret; boş bir bina değildir. Vatandaşın adalete erişimi noktasında yapıların içerisinde en kıymetlisidir” şeklinde konuştu.

“SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYORUZ”

Mevcut adliyedeki fiziki koşulların yetersizliğiyle Malatya halkını ciddi sıkıntılara soktuğunu dile getiren Demez, “Bilindiği üzere Malatya Adliyesi yıllardır inşa edilememiş, yargı mensuplarımız ve vatandaşın hizmetine sunulamamıştır. Bu nedenle hayli sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Malatya merkezimizde, hali hazırda dört ayrı binada adalet hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Binaların fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle Malatya halkı olarak ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Meslektaşlarımız fiziki koşulları sıfır olan ve olası bir depremde ilk yıkılacak olan binalarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Her sabah huzurla ise gitmek var iken kimse işine dahi gelmek istememektedir. Bu durumun en önemli baş etkeni de fiziki koşulların yetersizliği, teknolojik gelişmelerden ve hayat standartlarından çok çok uzak binalarda hizmet vermeye çalışmaktır. Türkiye’de Adliyesi yapılmayan tek iliz. Daha önceleri birkaç defa yeni binanın yapılacağı yer hususunda da değişiklik yapılmıştır. Yani yıllardır yer konusu dahi zor netleşti. Yeni adliye yıllardır yapılmadığından, yaşanan sıkıntılar hayli çoktur. Zincirin halkaları gibi birbiriyle bağlantılı sıkıntıların giderilebilmesi için acilen yeni binamızın inşaatının faaliyete geçmesi ve bitirilmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

“BU HUSUSTA TOPLUM HUZURA ERECEKTİR”

Binaların yetersiz kalmasından dolayı yeni mahkemelerin açılamadığına dikkat çeken Demez, “Şöyle ki en önemlisi adliye binalarımızın yetersiz kalması nedeniyle ilimizde yeni mahkemelere ihtiyaç duyulmasına rağmen, yeni mahkemeler açılamamaktadır. Hal böyle olunca da yargılamalar gecikmekte vatandaş adalete geç ulaşmaktadır. Bilindiği gibi geç gelen adalet, adalet değildir. Yeni adliye binamız açıldığında yeni mahkemeler açılacak ve var olan mahkemelerin yoğunluğu azalacağı gibi vatandaş davasının daha hızlı sonuçlanması nedeniyle toplum içerisinde bir memnuniyet de olacak, bu hususta toplum huzura erecektir. Bu unsurlar sağlanamadığında adaletin kalitesi düşecek ve vatandaşın yargıya olan saygısının da kaybolmasına neden olacaktır. Köhne binalar içerisinde avukatın, hakimin, savcının, kalem ve diğer personellerin etkin ve süratli bir şekilde adaleti yerine getirme çabası hayalden öteye gitmeyecektir” söyleminde bulundu.

“ADLİYE BİNALARI UYGAR ÜLKELERİN EN GÖRKEMLİ BİNALARIDIR”

Acilen adliye binasının yapılmasını temenni ettiklerini söyleyen Demez, şunları kaydetti:

“İlimize yeni bir adliye binası yapılması; teknolojik ve bilişim alanındaki gelişmeler karşısında, etraflıca yapılacak mimari çalışmalar neticesinde vatandaş ve meslektaşlarımızı rahatlatıcı hizmet birimlerinin ve bölümlerinin olduğu, otopark, öz bakım, beslenme ve dinlenme gibi alanların da düşünüldüğü adliye binamız acilen tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Adalet sisteminin fiziki ve teknolojik altyapısı, personel altyapısı ve davalar ile de yakından ilgilidir. Bunun için fiziki alt yapının da güçlü olması gerekmektedir. Bilindiği gibi çalışma ortamının rahatlığı, yapılan işin kalitesini de artırmaktadır. Adliye binaları uygar ülkelerin en görkemli binalarıdır. Mülkün temeli olan adaletin binasında, günün büyük bir kısmını adliyede geçirmek zorunda kalanlar için bir an evvel standartlara uygun bir binanın hayata geçirilmesi gerekmektedir. Avukat, hakim, savcı meslektaşlarımızın ve yargı çalışanlarının huzurla işlerini yaptıkları, rahat fiziki şartlarda, hayatı ve sosyal gereksinimlerin de karşılandığı bir adliye ortamında birlikte çalışma dileğiyle, bir an evvel somut adımların atılmasını ve acil gerekli olan adliye binamızın yapılmasını temenni ediyoruz.”