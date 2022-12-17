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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da yangın!

Malatya’da yangın!

Malatya'da iki katlı binada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Malatya’da yangın!
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Atatürk Mahallesi Esenlik Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada yangı çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkma sebebi henüz bilinmiyor.

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