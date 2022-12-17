Malatya’da yangın!

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Atatürk Mahallesi Esenlik Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada yangı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkma sebebi henüz bilinmiyor.
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
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