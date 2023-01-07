Malatya’da yağan kar, kazaları da beraberinde getirdi

Malatya’da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Doğansehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde sabah 09.30 sıralarında meydana gelen kazada Gölbaşı istikametinden gelen C.A. (56) idaresindeki 44 NB 358 plakalı Scania Marka saman yüklü tır sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya-Sivas D-850 Karayolu üzeri Karakısık tünelinde meydana gelen ikinci kazada ise Hekimhan ilçesine seyir halinde olan A.S. (63) yönetimindeki 41 AJA 944 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücü ile birlikte A.Ç. (60) yaralandı.

Akçadağ ilçesi Güneşli Mahallesi’nde 10.00 sıralarında meydana gelen bir başka kazada da Kolküyü Mahallesi’ne seyir halinde olan V. K. (42) (1981 idaresindeki 34 FLZ 038 plakalı araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada V.K. ile T.K. (26) yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.