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Anasayfa / Spor / Malatya’da voleybol müsabakaları tamamlandı

Malatya’da voleybol müsabakaları tamamlandı

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

Malatya’da voleybol müsabakaları tamamlandı
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Malatya‘da düzenlenen Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Şube Müdürlüğü faaliyet programı içerisinde yer alan, Okul Sporları Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, Yeşiltepe Spor Salonu ve Battalgazi Spor Salonunda yapılan final müsabakaları tamamlandı. Yıldız Kızlarda, Özel İbrahim Yücel Koleji birinci, Vali Galip Demirel Ortaokulu ikinci ve Şehit Miraç Gürhan Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız Erkeklerde, Şehit Miraç Gürhan Ortaokulu birinci, Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulu ikinci ve Selahaddin Eyyubi Ortaokulu üçüncü oldu. Genç Erkeklerde ise Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği, Malatya Spor Lisesi ikinciliği ve Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporculara ve takımlara, madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer yetkili ve ilgililer verdi.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

Müsabakalar sonunda il birincisi olan takımlar grup şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.

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