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Malatya’da uyuşturucu tacirlerine darbe
Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. A.D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda, 6 kilo 510 gram esrar, 1,18 gram metamfetamin, 2,10 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 6 adet yeşil reçeteye tabi hap,1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)
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