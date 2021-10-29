DOLAR

9,6089$%0.84

EURO

11,1408%-0.21

STERLİN

13,2171£%0.16

GRAM ALTIN

549,44%-0,27

ÇEYREK ALTIN

8.776,32%-0,33

BİTCOİN

600908฿%2.42029

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

malatya’da uyuşturucu tacirlerine darbe
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. A.D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda, 6 kilo 510 gram esrar, 1,18 gram metamfetamin, 2,10 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 6 adet yeşil reçeteye tabi hap,1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

klpce

 

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sevgilisini öldürüp cesedini emniyet müdürlüğüne getiren zanlı tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.