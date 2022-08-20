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Malatya’da uyuşturucu operasyonu
Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrı dosyadan aranması bulunan A.S. ile E.B. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 898 gram sentetik kannabinoid maddesi, 170 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardında mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. (İHA)
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