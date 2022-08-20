DOLAR

18,0876$% 0.04

EURO

18,1625% -0.57

GRAM ALTIN

1.015,73%-0,51

ÇEYREK ALTIN

1.665,00%-0,41

TAM ALTIN

16.461,55%-0,45

BİTCOİN

386131฿%-2.79507

Öğle Vakti a 12:36
Malatya AZ BULUTLU 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da uyuşturucu operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrı dosyadan aranması bulunan A.S. ile E.B. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 898 gram sentetik kannabinoid maddesi, 170 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da anız yangınında kayısı ağaçları zarar gördü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.