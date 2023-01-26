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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama
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Malatya’da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Malatya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmada, 10 bin 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. (İHA)

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