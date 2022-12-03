Malatya’da tüm engeller ortadan kalkıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonu, engelli vatandaşların en büyük ihtiyacını karşılıyor. Şimdiye kadar Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonunda yaklaşık bin 600 aracı tamir edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında kurulan ve Kernek Külliyesinde hizmet veren Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonu, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak engelleri ortadan kaldırıyor. Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonu hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı engelliler ve yaşlı hizmetleri şube müdürü seyit soner yılmaz, atölye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonu’nun 2018 yılında hizmete girdiğini belirten Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz, “Atölyemiz, Engelli vatandaşlarımız araçlarının tamiri noktasında ciddi derecede sıkıntılar yaşıyordu. Hatta bazı kişiler akülü sandalye araçlarını tamir ettirebilmek için yerler açmıştı ama gördük ki bazen bu durumu suiistimal edilmeye çalışılıyor. Bu sebepten Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak, araçları ile yaşadıkları sıkıntılara çözüm yolu bulmak konusunda Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonu’nu engelli vatandaşlarımızın hizmetine sundu’’ dedi.

2020 yılından sonra SOGEP kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ortaklaşa bir proje yaparak bölge illere de hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Yılmaz, ‘’Buraya gelen akülü ve tekerlekli sandalyeleri biz burada tamir ediyoruz. Hem motor, teker aksamını hem de elektronik aksamını tamir ediyoruz. Atölyemizde 2 tane birbirinden değerli ustamız, engelli arkadaşlarımızı kimseye muhtaç etmeden sandalyelerini tamir ediyorlar,” şeklinde konuştu.

Atölyenin 3 kısımdan oluştuğunu belirten Yılmaz, ‘’Atölyemize gelen engelli vatandaşlarımız akülü veya tekerlekli sandalyelerini ustalarımıza gösteriyorlar. Eğer akülü sandalyelerinde çok ciddi bir sıkıntı yoksa engelli taşıma lifimizle beraber misafir alanımıza alıyoruz. Sandalyeleri ise arkadaşlarımız tamir bölümünü götürüyorlar orada tamir ediyorlar en kısa sürede. Eğer akülü tekerlekli sandalyemizin ciddi bir sıkıntısı var ise yine bizim ikame araç dediğimiz arkadaşlarımıza yedek bir araç veriyoruz. Onların evde kalmalarını, sıkıntı çekmelerini değil, aynı zamanda bu tamir sürelerinde de normal hayatlarına devam edebilmeleri için yedek araç veriyoruz. Tamir bittikten sonra tekrardan arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz. Kendi vermiş olduğumuz yedek araçları alıyoruz kendi aracını da teslim edip yolcu ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonunda gerçekleştirilen tamir işlemlerinden hiçbir şekilde ücret alınmadıklarını dile getiren Yılmaz, “Burada yapılan hiçbir hizmetten ücret alınmıyor. Burada ihtiyaç dahilinde engelli vatandaşlarımıza yedek parça, akü, teker veriyoruz. Aynı zamanda tamir sürecinde gerekli olan bazı küçük parçaları sanayide yaptıramadığımız için 3D yazıcı aldık ve artık bazı yedek parçaları da burada üretiyoruz. Buralar engelli vatandaşlarımıza hizmet vermek için var, tüm engelli arkadaşlarımızı Malatya Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu bu hizmetlerden faydalanmalarını istiyoruz. İpek Caddesi Kernek Külliyesinde bulunan Engelli Araç Tamir ve Bakım İstasyonuna tüm engelli vatandaşlarımızı bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.