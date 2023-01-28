Malatya’da trafik kazası: 4 yaralı

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Malatya-Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Malatya-Kayseri yolu kürecik mevkiinde meydana tek taraflı trafik kazası yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.
Darende beyaz gelinliğini giydi
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