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Anasayfa / Gündem / Malatya’da Trabzon hurması üretimine destek

Malatya’da Trabzon hurması üretimine destek

Malatya’da Trabzon hurması üretimine destek
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Malatya’da Trabzon hurması üretimine destek

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Trabzon Hurması üretiminin yaygınlaştırılması için örnek bahçe oluşturuldu.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi tarafından finanse edilen ilçe belediyesine ait alanda “Kapama Hurma Bahçesi” oluşturuldu. “Kapama Hurma Bahçesi”nden üstün veril alınması halinde Trabzon hurma bahçeleri ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.

Bu arada, Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, beraberinde İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, FKA ve DAP İdaresi tarafından finanse edilen “Kapama Hurma Bahçesi”nde incelemelerde bulundu.

Hurma bahçesinde incelemede bulunan yetkililer, “Kapama Hurma Bahçesi”nden üstün veril alınması halinde Trabzon hurma bahçelerinin ilçe genelinde yaygınlaştırılması konusunda istişarede bulundular. (İHA)

 

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