MALATYA’DA TESCİLLİ ÜRÜN ATAĞI

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya, tescillenen 33 ürünüyle en fazla coğrafi işarete sahip iller arasında dokuzuncu sırada yer alırken, 23 ürüne daha coğrafi işaret alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın gastronomide iddialı olduğunu söyledi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya, zengin mutfağıyla Türkiye’nin önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye’nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Gaziantep, Konya, Şanlıurfa’nın ilk üçte yer aldığı en fazla coğrafi işaretli ürünler listesinde tescillenen 33 ürünüyle dokuzuncu sırada yer alan kentte 23 ürüne daha coğrafi işaret alınması için çalışmalar devam ediyor. Sahip olduğu onlarca yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren kentin lezzetlerini tescil ettirerek marka haline dönüştürülmesi için ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından aralıksız çalışmalar sürdürülüyor.

Tescil edilen en fazla ürünün yanı sıra bir o kadar da tescil başvurusu yapılan ürünlerle Yeşilyurt’un kentin gastronomi merkezi olduğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın gastronomide iddialı olduğunu söyledi.

“ASKIDA OLAN 39 ÜRÜNÜMÜZ VAR”

Son dönemlerde yaptıkları çalışmalarla gastronomide önemli bir mesafe aldıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Şehrimizin geçmiş tarihinde, kültüründe unutulmaya yüz tutmuş gastronomi ürünlerini artık çeşitli platformlarda anlatarak bu işte bizim de var olduğumuzu iddialı olduğumuzu ispat etmeye başladık. Hem yemeklerin yapılacağı mekanlar hem de ürünlerin tescil edilmesi süreçlerini tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeşilyurt genelinde başvurusu tamamlanan devam eden ve askıda bulunan toplamda sadece bizim koordine ettiği 39 ürün tespit ettik. Bu çalışmaları neden yapıyoruz. Öncelikle bu ürünleri kendimiz sahiplenip kimliklendirme yaparak halkımızı bilinçlendirip Yeşilyurt’u her alanda tanıtmak eksik kalan bu yönünü de tamamlamak için bu alana yatırım yapmamız gerektiği kanısındayım” ifadelerini kullandı

“BİZ DEĞER VERERSEK TOPLUM DA ÖNE ÇIKARIR”

Malatya’nın gastronomi de her geçen gün gelişim gösterdiğini belirten Başkan Çınar, “Yeşilyurt Malatya’nın kendisi kent nüfusunun yüzde 42’sinin yaşadığı şehrin ticari potansiyelinin büyük oranda döndüğü ilçe Yeşilyurt. Haliyle herhangi bir alanda eksiklik bizleri üzere ve buna da tahammülümüz yok doğrusu. Kayısı kentimizin çok büyük bir gelir kapısı ama bizde dal bastı kirazı da var. Kirazda ne kadar geliştirilirse o kadar bölge ekonomisine katkı sunan özel bir ürün. Biz kiraza da Akçadağ armuduna da Gündüzbey şeftalisine de önem vereceğiz. Alternatif olarak birçok ürünü yetişme imkânımız var. Yatırımlarımızda bu çerçevede ilerletiyoruz. Biz değer vererek öne çıkarırsak inanıyorum ki toplumda öne çıkarır. Bugüne yaptığımız çalışmalarla aslında biz bunu başlattık şimdi geliştirmemiz gerekiyor ve iyi de gidiyor. Biz öncülük yapalım gerekli gayreti gösterelim gerisi gelecektir” diye konuştu. (İHA)