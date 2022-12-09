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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da hırsızlıktan aranan şahsa 13 yıl hapis cezası

Malatya’da hırsızlıktan aranan şahsa 13 yıl hapis cezası

Malatya’da hırsızlıktan aranan şahsa 13 yıl hapis cezası
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Malatya’da, hırsızlık suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

(Bülten)

 

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