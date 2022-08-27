Malatya’da temel eğitimde okul sayısı arttırılacak

Malatya’da temel eğitimde okul sayısının arttırılması için çaba gösteriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde yapılan çalışmaları incelemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ahmet Berber Malatya’ya geldi.

Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında Berber’e bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Daire Başkanı Berber, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Berber, Malatya’da temel eğitimde okul sayısının arttırılması için istişarelerde bulundu. (İHA)