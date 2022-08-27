DOLAR

18,1699$% 0.01

EURO

18,1252% -0.21

GRAM ALTIN

1.014,57%-1,12

ÇEYREK ALTIN

1.658,00%-0,89

TAM ALTIN

16.397,47%-0,34

BİTCOİN

366890฿%-5.8869

Öğle Vakti a 12:34
Malatya AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Eğitim / Malatya’da temel eğitimde okul sayısı arttırılacak

Malatya’da temel eğitimde okul sayısı arttırılacak

Malatya’da temel eğitimde okul sayısı arttırılacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da temel eğitimde okul sayısı arttırılacak

Malatya’da temel eğitimde okul sayısının arttırılması için çaba gösteriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde yapılan çalışmaları incelemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ahmet Berber Malatya’ya geldi.

Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında Berber’e bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Daire Başkanı Berber, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Berber, Malatya’da temel eğitimde okul sayısının arttırılması için istişarelerde bulundu. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tüfenkci gençlerle bir araya geldi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.