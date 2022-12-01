Malatya’da tek katlı bir evde yangın çıktı

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Müstakil evin oturma odasında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yeşil kaynak mahallesi katık sokakta tek katlı evin oturma odasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında iki vatandaş dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşları müdahalede bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya’da iki ayrı kaza
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