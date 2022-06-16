“Malatya’da süt sokaklarda satılıyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da sütün yüzde 90’ının kayıt dışı satıldığını söyleyen Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, “Malatya’da satılan sütün yüzde 90’ı kayıt dışı o nedenle Malatya’nın ürettiği sütün miktarı tam olarak saptanamıyor. Sütün artışını ve azalışını kontrol edemiyoruz çünkü Malatya’da süt sokaklarda satılıyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde son bir yıldır süt üretimindeki düşüş sürüyor. Buna göre nisan ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı. Malatya’da durumlar ise biraz daha farkı çünkü Malatya’da toplanan sütün yüzde 90’ı kayıt dışı satılıyor. Hal böyle olunca süt üretimindeki miktar tam anlamıyla bilinmiyor.

Öte yandan damızlık ve dişi hayvanların kesime gittiğini belirten Kurtoğlu, “Damızlık ve gebe hayvanlar kesime gidiyor. Bunun önlemi alınmazsa bir kilo ete de bir kilo süte de muhtaç kalacağız. Bununla ilgili gereken tedbirlerin alınması lazım” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI GEREKİYOR”

Malatya’da üretilen sütün kayıt altına alınması için soğuk zincirin acilen kurulması gerektiğine değinen Kurtoğlu, “Malatya’da satılan sütün yüzde 90’ı kayıt dışı o nedenle Malatya’nın ürettiği sütün miktarı tam olarak saptanamıyor. Sütün artışını ve azalışını kontrol edemiyoruz çünkü Malatya’da süt sokaklarda satılıyor. Battalgazi ve Yeşilyurt’ta tahmini olarak 250-300 ton kayıt dışı süt satılıyor. Bir de bunun üzerine damızlık ve gebe hayvanlar kesime gidiyor. Bunun önlemi alınmazsa bir kilo ete de bir kilo süte de muhtaç kalacağız. Bununla ilgili gereken tedbirlerin alınması lazım Malatya Valiliği’nin ve Malatya İlTarım ve Orman Müdürlüğü’nün gerekli çalışmalara başlaması gerekiyor. Bunu yaparkende süt üreticilerinin sütünü rahatça satabileceği soğuk zinciri kurmaları gerekiyor. Bunların hepsi bir birini tetikliyor. Şimdi üretici sütü 5 liraya aracı 10 liraya satıyor. Durum böyle olunca hem tüketici hem de üretici sıkıntı yaşıyor. Normalde konsey fiyatı 7,5 lira ama üretici 5 liraya satmak zorunda kalıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Malatya’da sadece 3 tane süt çiftliği kaldı diğerleri kapatmak zorunda kaldı” diyen Kurtoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aile işletmeleri bu işi sürdürmeye çalışıyor ama bir an önce soğuk zincir kurulmazsa, çiftçi hak ettiği değerde sütünü satamazsa onlarda bu işten vazgeçeceklerdir. Zaten artan maliyetler çiftçiyi zorluyor bir de sütünü istediği fiyata satamıyor, soğuk zincir olmadığından sütü de muhafaza edemiyor. Bir çiftçinin 200 kilo süt satma şansı olmuyor diyelim ki sattı parasını 5-6 ayda tahsil demiyor. Sokak sütçüsü dediğimiz satıcılar parasını peşin alabiliyor ama çiftlikleri olanlar gece gündüz çalışıyor emek sarf ediyor ama ne yazık ki emeklerinin karşılığını alamıyor. Çiftinin işini döndürebilmesi için sütün kilosunu 10 liradan satması gerekiyor.”