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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da Suçüstü Yakalandı!

Malatya’da Suçüstü Yakalandı!

Malatya’da sahte alkol üretimi yapan bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

malatya’da suçüstü yakalandı!
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Malatya’da Suçüstü Yakalandı!

Malatya’da sahte alkol üretimi yapan bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında bir şahsın internet üzerinden üzerinde yanıltıcı etiket bulunan faturasız ve bandrolsüz etil alkolleri alarak evde sahte alkol üretimi yaptığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda 160 litre etil alkol, 60 litre sahte alkol ve 11 adet alkol test kiti ele geçirilirken gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

aw461954 01

(İHA)

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